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Sarıkamış şehitleri 2 bin rakımlı yaylada anıldı

Sarıkamış şehitleri için, 2 bin rakımlı yaylada saygı nöbeti tutuldu.

İHA | 05.01.2018 - 09:38..
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Ordu’nun Kabadüz ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü, Ordu Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Sarıkamış şehitleri anıldı.

Sarıkamış şehitleri 2 bin rakımlı yaylada anıldı

2 BİN RAKIMDA SAYGI NÖBETİ

Sarıkamış’ta şehit olan 60 bin Mehmetçik anısına Ordulu Gençler 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda sabaha kadar saygı nöbeti tuttu. Sarıkamış Harekatı’nın 103. yıldönümü nedeniyle düzenlenen program kapsamında Çambaşı Yaylası’nda Sarıkamış şehitleri anısına düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, Kur’an-ı Kerim okunması ve konuşmalarla devam etti.

Sarıkamış şehitleri 2 bin rakımlı yaylada anıldı VİDEO

Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, 103. yıldönümünde Sarıkamış şehitlerini rahmetle andıklarını söyledi. Programa katılanlara teşekkür eden Özerden, Sarıkamış şehitlerini unutmadıklarını ve asla unutturmayacaklarını anlattı.

Sarıkamış şehitleri 2 bin rakımlı yaylada anıldı

"VATAN, MİLLET, BAYRAK SEVGİSİ..."

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da, "Sarıkamış’ta yaşanılanlar, özellikle geleceğimizin teminatı genç kuşaklarımızın ibret alarak önemli dersler çıkarması gereken büyük kahramanlık tablosudur. Yüreklerde taşınan vatan, millet ve bayrak sevgisi, eşsiz bir sağduyu ve yüksek disiplin anlayışıyla birleşerek kahraman Mehmetçiğin en zor şartlara bile göğüs germesini sağlamıştır." dedi.

Sarıkamış şehitleri 2 bin rakımlı yaylada anıldı

Konuşmaların ardından yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar tekbir getirip, sık sık "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye slogan attı.
Program, İl Müftüsü Mürsel Öztürk’ın okuduğu duayla sona erdi.

Sarıkamış şehitleri 2 bin rakımlı yaylada anıldı

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