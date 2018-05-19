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Sarıkamış’ta kaza: 2 yaralı

Sarıkamış’ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 2 kişi ağır yaralandı.

İHA | 19.05.2018 - 12:18..
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Kaza, Yeni Mahalle TOKİ evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıkamış’tan Kars’a seyir halindeki yolcu otobüsü ile Sarıkamış istikametine seyir halindeki otomobil çarpıştı.

AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kazada otomobilde bulunan E.K. ve S.K. ağır yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sarıkamış’ta kaza: 2 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Otobüste bulunan yolcuların kazanın şokunu üzerinden atamadıkları gözlenirken, trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, incelemelerin ardından açıldı.

Sarıkamış’ta kaza: 2 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy da kaza yerine gelerek yolculara geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve kaza ile ilgili bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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