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Sarıkamış'ta şehitlere saygı nöbeti

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Kafkas Üniversitesi öğrencileri temsili nöbet tuttu.

AA | 27.12.2016 - 03:11
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Sarıkamış'ta şehitlere saygı nöbeti

KAÜ Beden Eğitimi Meslek Yüksekokulu önünden toplana ve asker kıyafeti giyen öğrenciler, dev Türk bayrağıyla Sarıkamış Allah-u Ekber Şehitlik Anıtı'a kadar yürüdü.

Sarıkamış'ta şehitlere saygı nöbeti

Burada temsili askerleri canlandıran öğrenciler, sıfırın altında 20 derecede nöbet değişimi yaptı. Meşale yakan öğrenciler, nöbet tutan askerlere de çorba dağıttı.

Sarıkamış'ta şehitlere saygı nöbeti VİDEO

"SAYGIYLA ANIYORUZ"

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatının unutulmaması gerektiğini belirterek, "Gecenin bu saatinde Sarıkamış Harekatı 22 Aralık 1914 yılında başlamış, 5 Ocak 1915'te tamamlanmış ama harekattan sonra en fazla kaybı 26 Aralık 1914'te vermiş Mehmetçiklerimiz. Sadece Sarıkamış'ta değil, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Sakarya'da da vatanı için canını feda etmiş Mehmetçiğimiz ecdadımız var. Biz onları saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Sarıkamış'ta şehitlere saygı nöbeti

AMAÇ MİLLİ BİRLİK İÇİN MÜCADELE VERMİŞ NESLİ ANLAMAK

KAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Ural ise vatan topraklarını işgallerden kurtarmak, milletin birlik ve beraberliğini sağlamak üzere mücadele vermiş bir nesli anmak üzere toplandıklarını söyledi.

Vatanı korumakla, vatanı kurtarmanın aynı olduğunu ifade eden Ural, "Şüphesiz aynı ruhla hareket edildiğinden dolayıdır ki Sarıkmış bizim için fevkalade önemlidir." dedi.

Sarıkamış'ta şehitlere saygı nöbeti

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte, İlçe Müftüsü Hayati Yelkovan'da dua etti.

Programın sonunda katılımcılar 90 bin şehidin anısına gökyüzüne 90 dilek feneri bıraktı.

Anma programına, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, 9. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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