Sarımsaklı Plajı'nda şezlong operasyonu

Ayvalık İlçesi'nde yer alan, 14 kilometre uzunluğuyla Aden Kumsalı'ndan sonra dünyanın 2'inci en büyük plajı olarak kabul edilen Sarımsaklı Plajı bu sabah denetlendi. Halka açık plajdaki bazı girişimcilerin, aldıkları izinleri aşarak, plaja fazladan şezlong ve şemsiye koyarak halkın denize girmesini engellediği yönünde şikayetleri üzerine kontrollerin yapıldığı belirtildi.

FAZLALIKLAR KALDIRILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık, Edremit, Bandırma, Burhaniye, Gömeç gibi ilçelerden gelen 100'ü aşkın zabıta personelinin yanı sıra iş makinelerinin de katıldığı operasyonda, kumsalı işgal eden şezlong ve şemsiyeler kaldırıldı.

VATANDAŞLAR MEMNUN KALDI

Sarımsaklı Plajının, mavi bayraklı kısmı ile Vilayetler Hizmet Birliği tesislerine kadar uzanan yaklaşık bir kilometrelik alanda yüzlerce şemsiye ve şezlong kaldırılması vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.





























