Sarın gazıyla öldürülen ikizlerin babası Türkiye'de

Suriye'de Beşar Esad'ın sarin gazıyla saldırdığı İdlib'de çoğu çocuk yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

İKİZLER YÜREK BURKTU

Saldırıda ikiz çocukları Aya ve Ahmed'i kaybeden babanın "Aya ve Ahmed, canlarım, yolunuz açık olsun, Allah'ın evine gidiyorsunuz... Kime şikayet edeyim, bu acıyı nasıl anlatayım. İşte, dünya görsün halimizi... Sabır ya Rabbim..." sözleri ise yürek burkmuştu.

İkiz çocuklarını kaybeden babanın feryadı kamerada VİDEO

BABA TÜRKİYE'YE SIĞINDI

İkizlerini ve eşini kaybeden baba Abdülhamid el-Yusuf Türkiye'ye sığındı ve bugün Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

El-Yusuf'un Recep Tayyip Erdoğan'ın alnını öptüğü anlarda objektiflere yansıdı.