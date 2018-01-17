Sarıyer sahil hattına korkuluk yapılıyor

Sarıyer sahilinde son 5 yılda 19 kişinin denize düşerek ölmesi, İBB'yi harekete geçirdi. Gelen talep ve istekler doğrultusunda hareket eden yetkililer, Sarıyer sahilinde yeni bir projeye hayat verdi.

60 GÜNDE TAMAMLANACAK

Sarıyer sahili boyunca korkuluk yapacak İBB, çalışmalarını tam anlamıyla 60 günde sona erdirecek.

"BURADA ARTIK CAN KAYBI YAŞANMAYACAK"

Planlamalara göre, 3 ayda 2,5 kilometrelik korkuluk yapılacak. Büyükdere Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı, "Artık burada can kaybı yaşamayacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Burası 9 insan boyunda bir derinliğe sahip. Dolayısıyla burada insanların tansiyonu düşüyor veya dikkansizliği sonucu denize düşüyor. Çıkma yerleri de olmadığı için burada can kayıpları yaşandı." diye konuştu.