Sarıyer ve Beykoz sahil şeridi düzenleniyor

Çalışmalar, Sarıyer'de Emirgan-Bebek-Aşiyan, Beykoz'da Çubuklu-Paşabahçe ve Kanlıca-Çubuklu arasında devam ediyor.

5 METRE GENİŞLETİLİYOR

Çalışmalar kapsamında, sahil bandı doldurulmadan, denize kazıklar çakılarak ortalama 5 metre genişletiliyor.

Sahile yürüme ve bisiklet yolları, balık tutma iskeleleri ve sahildeki trafiği rahatlatmak amacıyla otoparklar yapılıyor. Genişletme çalışmaları bittiğinde sahiller daha gezilir ve yaşanır bir duruma gelecek.

124 KAPASİTELİ OTOPARK

Sahil genişletme çalışmaları kapsamında Emirgan sahiline, 5 metre genişliğinde 50 metre uzunluğunda 5 balık tutma iskelesi, bin 135 metre yürüyüş ve bisiklet yolu ile 124 kapasiteli otopark yapıldı.

BEBEK- AŞİYAN SAHİLİNDE BALIK TUTMA İSKELESİ OLACAK

Bebek-Aşiyan sahilinde, 5 metre genişliğinde 50 metre uzunluğunda 5 balık tutma iskelesi ve bin 600 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu ile 143 araç kapasiteli otopark inşa edildi.

ÇALIŞMALAR AY SONUNDA TAMAMLANACAK

Emirgan-Bebek-Aşiyan'daki çalışmalar, Ocak 2018 sonu itibarıyla bitirilecek. Beykoz ilçesindeki Kanlıca-Çubuklu sahilinde 5 metre genişliğinde, 50 metre uzunluğunda 4 balık tutma iskelesi ve bin 399 metre uzunluğunda yürüyüş ve 40 araçlık otopark yapılırken, Çubuklu-Paşabahçe sahilinde yine 5 metre genişliğinde, 50 metre uzunluğunda bin 300 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu ile 67 araç kapasiteli otopark inşa edildi. Buradaki çalışmalar ise bu ayın sonunda bitmiş olacak.