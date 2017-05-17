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Sarıyer'de 2 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi

Sarıyer Kireçburnu'nda deniz polisleri desteğiyle düzenlenen operasyonda 2 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi.

17.05.2017 - 07:46
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Sarıyer'de 2 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyona Deniz polisleri de destek verdi. Karadeniz açıklarından deniz yoluyla sigara kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri, kaçak sigara ihbarı yapılan tekneyi  fiziki ve teknik takibe  aldı. Polis ekipleri kaçakçıların bir tekneden aldığı yüklü miktarda kaçak sigaraları Kireçburnu'nda  kamyona yüklediği sırada  operasyonu başlattı.

2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan binlerce kaçak sigara ele geçirirken aralarında Suriyeli kaçakçıların da olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürürken, ele geçirilen binlerce sigaranın sayım işlemleri yapılmasının ardından imha edileceği öğrenildi.

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