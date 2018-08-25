Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu eridi: 4 günde 77 bin kişi çıkış yaptı

1 Arnavutköy’de bir fabrikada yangın İstanbul Arnavutköy’de bir fabrikada yangın çıktı. Yanan fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

2 Gaziantep'te eşini vuran kişi serbest kaldı Nurdağı ilçesinde, şakalaşırken av tüfeğiyle eşinin ölümüne neden olan bir kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

3 ABD’de kriz kabineye sıçradı Amerikan siyaseti Başkan'ın iki eski kurmayının suçlu bulunmasıyla sarsılırken Trump bu kez bakanlığını idare edemediği gerekçesiyle Adalet Bakanı Jeff Sessions’a çıkıştı.

4 Sarıyer'de at kurtarma operasyonu Sarıyer'de bir kişi bindiği atla birlikte denize düştü. Atın sahibi çevredekiler tarafından kurtarılırken hayvanın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı.

5 İtalya kıyılarında gemide bekleyen mülteciler çaresiz Geçen hafta Akdeniz'de kurtarıldıktan sonra İtalya'nın Catania limanına getirilen göçmenler, hafta başından beri gemiden inmelerine izin verilmemesini protesto amacıyla açlık grevine başladı.

6 Gomis: Bu bir elveda değil Galatasaray'dan Al Ahli'ye transfer olan Gomis, İstanbul'dan ayrılırken sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fransız golcü"Bu bir elveda değil. Tekrardan görüşmek üzere." dedi.