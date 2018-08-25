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Sarıyer'de at kurtarma operasyonu

Sarıyer'de bir kişi bindiği atla birlikte denize düştü. Atın sahibi çevredekiler tarafından kurtarılırken hayvanın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı.

DHA | 25.08.2018 - 19:18..
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Kireçburnu Sahili'nde meydana gelen olayda, atıyla birlikte gezen Ersin isimli kişi atın huysuzlanması üzerine kontrolünü kaybetti. Ersin ve at birlikte denize düştü.

VİNÇ İLE DENİZDEN ÇIKARILDI

Ersin, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye çağırıldı.

Sarıyer'de at kurtarma operasyonu VİDEO

2 itfaiye eri suya girerek atı muhafaza etti. Bu sırada gelen vince bağlanan at yukarı çekildi. Ancak at çırpınmaya başlayınca iplerden kurtularak yeniden denize düştü. Tekrar bağlanan at vinç yardımıyla çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Sarıyer'de at kurtarma operasyonu

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