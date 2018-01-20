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Sarıyer'de bir adam yanan evinden çıkmak istemedi

İstanbul Sarıyer'de bir adam, evinde çıkan yangını söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

DHA | 20.01.2018 - 12:17..
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Sarıyer Tarabya Mahallesi, Oğuzeli Çıkmazı Sokakta bulunan üç katlı bir binanın en üst katında saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE DAR SOKAKLAR NEDENİYLE ZORLUK ÇEKTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokakların dar olması nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekti. Bunun üzerine ekipler yangın hortumlarını bir birine monte ederek yangına müdahale etti.

Sarıyer'de bir adam yanan evinden çıkmak istemedi

YANAN EVDEN ÇIKMAK İSTEMEYEN BİR KİŞİYİ POLİS EKİPLERİ KURTARDI

İtfaiye ekipleri yanan evde bir kişi olduğu fark etti ve dışarıya çıkartmak istedi. Ancak İbrahim Yılmaz evden çıkmak istemedi ve itfaiye ekiplerine saldırdı. Bunun üzerine eve polis ekipleri girdi ancak Yılmaz polis ekiplerine de saldırdı. Yılmaz polis ekipleri tarafından güçlükle dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sarıyer'de bir adam yanan evinden çıkmak istemedi

YAŞLI KADIN EVİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Yanan evin bitişiğindeki evde oturan isminin Mesude olduğu öğrenilen yaşlı bir kadın ise yangın nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldı. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen kadın itfaiye ekiplerinin çalışmalarını endişeyle izledi.

Sarıyer'de bir adam yanan evinden çıkmak istemedi

1 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Sabah balığa gitmek için evden ayrılan baba Zafer Yılmaz ve oğlu Ali Yılmaz evinin yandığını öğrenince koşarak olay yerine geldi. Baba Yılmaz polislerden oğlunun durumu hakkında bilgi aldı.

Baba Zafer Yılmaz, “Sabah balığa gittik. Ben oğluma 'gitme' dedim. Oğlum da 'bir şey olmaz' dedi. Aklıma da doğmuştu" dedi. Mahalle sakini Mustafa Ayyıldız ise "Tarabyadaydık, dumanı gördük. Adamın ismi Zafer. Oğullarının ikisi de rahatsız. Oğlu keserle polise saldırmış sanırım. Polislere taş atmış" diye konuştu.

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