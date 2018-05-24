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Sarıyer'de bir asker denize düştü

Bir Mehmeçik, Sarıyer'deki Sahil Güvenlik Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde denize düştü.

İHA | 24.05.2018 - 22:34..
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Akşam saat 21:00 sularında Sarıyer'de denize düşen asker bir süre çırpındı. Daha sonra gözden kaybolan asker, yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Sarıyer'de bir asker denize düştü

Sarıyer'de bir asker denize düştü VİDEO

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERMEDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde görevli bir asker, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Görgü tanıklarının ifadesine göre, bir süre deniz yüzeyinde çırpınan asker daha sonra gözden kayboldu.

Olaydan kısa bir süre sonra dalgıçlar, deniz içinde arama çalışmalarına başlarken, sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi ekipleri de botlarla, deniz yüzeyinde arama yaptı. Tüm aramalara rağmen ismi henüz belirlenemeyen asker bulunamadı.

Sarıyer'de bir asker denize düştü

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