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Sarıyer'de bir kadın tartıştığı eşini arabaya almadı

Sarıyer'de otomobilde eşi Barış A. ile tartışma yaşayan kadın, eşi araçtan inince kapıyı kilitledi. Uzun süre araca binmeye çalışan Barış A., aracın hareket etmesiyle ezilmekten son anda kurtuldu.

DHA | 01.09.2018 - 12:07..
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Sarıyer Köybaşı Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre park halindeki otomobilde Barış A. ile eşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Barış A. bir süre sonra otomobilden indi.

Eşini arabadan indirip kapıyı kilitledi İZLE

KAPIYI AÇMAK İÇİN UZUN SÜRE UĞRAŞTI

O sırada eşi ise otomobilin kapılarını içeriden kilitledi. Durumu fark eden Barış A., otomobilin kapısını açmak için uzun süre uğraştı. Eşinin kapıları açmaması üzerine Barış A., otomobilin hareket etmesini engellemek için otomobilin ön camına uzandı.

Sarıyer'de bir kadın tartıştığı eşini arabaya almadı

KENDİNİ YERDE BULDU

Daha sonra otomobilin ön yolcu kapısına yönelen Barış A., otomobilin hareket etmesi sonucu kendini yerde buldu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan Barış A., daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

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