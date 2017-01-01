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Sarıyer'de camiye pompalı tüfekle saldırı

Sarıyer Çayırbaşı Cezayirli Hasan Paşa Camii'nde bulunduğu sırada meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

01.01.2017 - 17:42
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İstanbul Sarıyer Çayırbaşı Cezayirli Hasan Paşa Camii'nde meydana gelen olayda bir saldırganın pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastananeye kaldırıldı.

Olayın nedeni bilinmiyor ancak siyasi bir yönünün olmadığı değerlendiriliyor.

ATEŞ EDİP KAÇTILAR

Görgü tanıklarının söylediğine göre cemaatin namaz için camide bulunduğu sırada yaşanan olayda, saldırgan pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. Polis olay yerini güvenlik şeridiyle çevirip incelemelerine başladı. Caminin camlarında saldırganın silahından kurşun izleri görüldü.

Sarıyer'de camiye pompalı tüfekle saldırı VİDEO

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