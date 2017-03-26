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Sarıyer'de çay bahçesinde silahlı kavga: 2 yaralı

Bir çay bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

26.03.2017 - 23:59
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Olay, Emirgan Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan bir çay bahçesinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö. isimli kişi, çay bahçesinde müşteri olarak oturan A.K. isimli kişinin yanına gelerek 3 el ateş etti. A.K.'nın karşılık vermesi üzerine çay bahçesinde silahlı kavga çıktı.

Sarıyer'de çay bahçesinde silahlı kavga: 2 yaralı

Yaşanan olayda bacağına isabet alan kurşunlarla yaralanan A.K., olay yerine gelen ambulansla İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden hızla kaçan M.Ö. kendi imkanlarıyla yaralı olarak gittiği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çay bahçesine şerit çekerek çevrede incelemelerde bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Sarıyer'de çay bahçesinde silahlı kavga: 2 yaralı VİDEO



Sarıyer'de çay bahçesinde silahlı kavga: 2 yaralıSarıyer'de çay bahçesinde silahlı kavga: 2 yaralı
Sarıyer'de çay bahçesinde silahlı kavga: 2 yaralı

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