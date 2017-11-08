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Sarıyer'de denize atlayan kadını balıkçılar kurtardı

Taksiyle Rumeli Hisarı önüne gelen kadın, taksiyi durdurarak kendini denize attı.

08.11.2017 - 11:18
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Şişli'den taksiye binen Zehra K. (21) Rumeli Hisarı önüne gelince taksiden indi. Birden koşmaya başlayan kadın, kendini boğazın serin sularına bıraktı.

Sarıyer'de denize atlayan kadını balıkçılar kurtardı

Ne olduğunu anlayamayan taksi şoförü Nizam Kadıoğlu, genç kadının peşinden koşsa da yetişemedi.

SUDA ÇIRPINMAYA BAŞLADI

Taksi şoförü, genç kadının suda çırpındığını görünce etraftaki balıkçı teknelerinden ve sabah koşusu için sahile gelenlerden yardım istedi. Bir yandan da olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi çağırdı.

Sarıyer'de denize atlayan kadını balıkçılar kurtardı

BALIKÇI TEKNELERİ KURTARDI

Sahile yanaşan balıkçı tekneleri Zehra K.'yi kıyıya çıkarttı. Üşümemesi için üzerine havlu örtülen Zehra K. gelen ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

Taksi şoförü Nizam Kadıoğlu, "Şişli'den taksiye bindi. Bebeğe gideceğini ve sahilde yürüyeceğini söyledi. Rumeli Hisarı önüne gelince arabayı durdurdu. Taksiden inerek denize atladı. Orada bir amca vardı. Yardım etti. Ben de durumu sağlık ekiplerine bildirdim. Sahile yakın olan balıkçı tekneleri kadını kurtararak kıyıya çıkardı." diye konuştu.

Sarıyer'de denize atlayan kadını balıkçılar kurtardı

Sarıyer'de denize atlayan kadını balıkçılar kurtardı

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