taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.589
USD
3,7867
EURO
4,5310
ALTIN
160,39
PETR
69,0600

Sarıyer'de denize düşen vatandaş son anda kurtarıldı

Sarıyer sahilinde dengesini kaybederek denize düşen ve donma tehlikesi geçiren kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

DHA | 11.01.2018 - 07:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Emirgan sahilde meydana gelen olayda, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi sahilde yürüdüğü sırada denize düştü. Denize düşen adamın bağırışlarını duyan vatandaşlar durumu sağlık, sahil güvenlik ve polis ekiplerine haber verdi. Adamın düştüğü noktaya gelen sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri düşen kişiye bottan halat ve simit attı.

Sarıyer'de denize düşen vatandaş son anda kurtarıldı

SAHİL GÜVENLİK SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Sürekli bağıran ve büyük korku yaşayan adamı sahil güvenlik ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Atılan simide tutunamayan kişiyi denize giren sahil güvenlik ekibi çıkararak bota aldı. Bota alınan ve donma tehlikesi geçiren kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de denize düşen vatandaş son anda kurtarıldı

İlginizi Çekebilir
Kars’ta fırtına hayatı felç etti
Kars'ın merkeze bağlı Halefoğlu köyünde çıkan fırtına köy sakinlerine büyük bir panik yaşattı. Fırtınada can kaybı yaşanmazken birçok evde maddi hasar meydana geldi.
Destici: BBP bu birlikteliğin yanındadır
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP ve Ak Parti ittifakından en üst düzeyde memnun olduklarını söyledi.
İkinci kattan düşünce cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı
İzmir'in Buca ilçesinde, alkol nedeniyle dengesini kaybedip düşen şahısın, hastanedeki tedavisi sırasında polis tarafından yapılan soruşturmada firari olduğu anlaşıldı.
Beyoğlu'na seyir halindeki polis aracı yandı
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracı, seyir halindeyken çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

196
Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

59
Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

36
Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

15
Mete Yarar: FETÖ soruları ilk 82'de çalıyor

Mete Yarar: FETÖ soruları ilk 82'de çalıyor

43
PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

63
Pakistan'da tecavüze uğrayan 7 yaşındaki kız öldürüldü

Pakistan'da tecavüze uğrayan 7 yaşındaki kız öldürüldü

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM