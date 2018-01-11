Sarıyer'de denize düşen vatandaş son anda kurtarıldı

Emirgan sahilde meydana gelen olayda, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi sahilde yürüdüğü sırada denize düştü. Denize düşen adamın bağırışlarını duyan vatandaşlar durumu sağlık, sahil güvenlik ve polis ekiplerine haber verdi. Adamın düştüğü noktaya gelen sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri düşen kişiye bottan halat ve simit attı.

SAHİL GÜVENLİK SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Sürekli bağıran ve büyük korku yaşayan adamı sahil güvenlik ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Atılan simide tutunamayan kişiyi denize giren sahil güvenlik ekibi çıkararak bota aldı. Bota alınan ve donma tehlikesi geçiren kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.