taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.593
USD
3,8811
EURO
4,8080
ALTIN
165,56
PETR
64,9700

Sarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldı

Saat 04:00 sularında taksiyle Sarıyer sahiline giden kadın bir anda gözden kayboldu. Şüphelenen taksici polisi aradı ve denize düşen kadın kurtarıldı.

DHA | 15.03.2018 - 06:17..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Boyacıköy mevkiinde 04:00 sularında meydana gelen olayda taksicinin dikkati genç kadının hayatını kurtardı. Taksi ile olay yerine gelen ve isminin Aysun olduğu öğrenilen kadın, taksiden indikten sonra gözden kayboldu.

Sarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldı

ŞOFÖRÜN DİKKATİ KADINI KURTARDI

Kadının araçtan inmesinin ardından geri dönen taksici, kadını göremeyince durumdan şüphelendi. Sahile bakan taksici kadınının denizde olduğunu görünce durumu polise ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

Sarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldı

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarılan kadına ilk müdahale yapıldıktan sonra Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahilde kadına ait çanta ve eşyalar bulunurken, kadının kimliğine dair her hangi bir belge bulunamadı.

Olayın şokuna giren kadın, sadece isminin Aysun olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının denize kendisinin mi atladığı yoksa dengesini mi kaybedip düştüğü yapılacak olan çalışmanın ardından belirlenecek.

Sarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Otomobili bariyerlere saplanan sürücü yaralı kurtuldu
Bahçelievler'de sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere çarptı. Kazada aracın bariyerlere saplanması sonucu sürücü yaralı olarak kurtuldu.
Başhekim yardımcısı söyledi doktorlar göbek attı
Balıkesir'in Bandırma Devlet Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kutlamada Başhekim Yardımcısı şarkı söyledi, doktorlar göbek attı.
Çatıdan girmek isteyen hırsız başka bir dükkanın içine düştü
Küçükçekmece'de soygun için girmeye çalıştıkları dükkana çatıdan ulaşmak isteyen 3 hırsızdan birisi başkan bir dükkanın içine düştü. Mahsur kalan hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı.
Hasta nakil ambulansı kaza yaptı: 5 kişi yaralandı
Ankara'da hasta sevki için giden ambulans, Otogar Kavşağı'nda otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

25
AP iftira dolu raporuyla Türkiye'nin çekilmesini istedi

AP iftira dolu raporuyla Türkiye'nin çekilmesini istedi

47
Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

19
ABD'de eğitimdeki savaş uçağı havada patladı

ABD'de eğitimdeki savaş uçağı havada patladı

18
Pakistan'da polis güvenlik noktasına saldırı: 8 kişi öldü

Pakistan'da polis güvenlik noktasına saldırı: 8 kişi öldü

8
Başhekim yardımcısı söyledi doktorlar göbek attı

Başhekim yardımcısı söyledi doktorlar göbek attı

9
Esad rejiminden Doğu Guta'ya kimyasal saldırı

Esad rejiminden Doğu Guta'ya kimyasal saldırı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM