Gece saat 03:00 sularında meydana gelen yangının, elektrikli ısıtıcıdan çıktığı açıklandı. Yangın sırasında evde bulunan Adnan K. ve annesi Nimet K. hayatını kaybederken, dumandan etkilenen üst komşuları Semiha Y. ise yaralandı.

"BİR KAÇ GÜNDÜR ÜST MAHALLEDE DE YANGIN ÇIKIYOR"

Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen Semiha Y. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı Yunus Emre Demir: "Bir kaç gündür yukarı mahallelerde de yangın çıkıyor, biz yine orada bir şey oldu zannettik, sonra sokağa geldik, alevler üst kata kadar çıkmıştı bir kişiyi yukarıdan çıkardılar ama diğer iki kişiye yetişemediler"

Sarıyer'de elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı; 2 ölü 1 yaralı VİDEO



