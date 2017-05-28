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Sarıyer'de eşiyle tartışan kadın otomobili denize attı

Ayşe K. eşine ait otomobili Kireçburnu Sahili'nden denize attı. Olay sonrası evine giden 2 çocuk annesi, gözaltına alındı.

28.05.2017 - 06:35
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Sarıyer Kireçburnu sahilinde saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, eşi Veysel K. ile Kireçburnu sahilinde gelen Ayşe K. otomobilde eşi ile bilinmeyen bir  nedenle tartışmaya başladı.

KOCASI İNDİKTEN SONRA ARACI DENİZE İTTİ

Tartışma sonrasında Veysel K. otomobilden inerek uzaklaşırken, Ayşe K. ise bir süre sonra el firenini indirdiği otomobili denize itti. Denize düşen 34 UN 807 plakalı otomobil sulara gömülürken,  Ayşe K. ise taksiye binerek evine gitti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sarıyer'de eşiyle tartışan kadın otomobili denize attı

Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesini alarak çevrede inceleme yaptı. Otomobilin plakasından  Veysel K.'nın  ev adresine ulaşan polis ekipleri Ayşe K.'yi evinden gözaltına alarak Tarabya Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

Sarıyer'de eşiyle tartışan kadın otomobili denize attı

DALGIÇLAR OTOMOBİLDE İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen deniz polisleri otomobilin düştüğü yeri belirleyerek dalgıçların gelmesini bekledi. Bir süre sonra olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar sulara gömülen otomobilde herhangi birinin bulunup bulunmadığını kontrol etmek için denize daldı. Otomobilde bira şişeleri ve bebek biberonu bulan dalgıçlar otomobilde bebek olabileceğini düşünerek deniz altında detaylı şekilde inceleme yaptı.

Bir süre sonra polis aracıyla olay yerine gelen Ayşe K.'ya polis ekipleri, çocuklarının otomobilde olup olmadığını sordu. Çocukların evde olduğunu öğrenen ekipler daha sonra aramalara son verdi. Denize düşen otomobil ise vinç yardımıyla denizden çıkartılarak Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü.

Sarıyer'de eşiyle tartışan kadın otomobili denize attı

GÖRGÜ TANIĞI: "DÜŞEN OTOMOBİLİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ"

Olayın görgü tanığı Metehan Büyük ise “Biz burada oturuyorduk sonra hızlı bir şekilde bir araç geldi. Buraya geldi. El frenini çekti durdu. Kadın otomobilden eşyaları aldı araçtan indi daha sonra otomobili denize doğru itmeye başladı. Bizde o sırada kadını engellemeye çalıştık. Araba daha sonra denize düştü, kadında otomobilin fotoğraflarını çekerek buradan uzaklaştı. Daha sonra bizde durumu polise bildirdik" dedi.

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