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Sarıyer'de gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Sarıyer'de bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

03.04.2017 - 07:51
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Sarıyer'de gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Ayazağa Mahallesi 113'üncü Sokak 43 numarada bulunan gecekonduda saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

ENKAZ ÇALIŞMALARI SIRASINDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekipleri gelmeden içeriye giren vatandaşlar Alime Çil isimli vatandaşı dışarıya çıkarırken, evde mahsur kalan kocası Nurettin Çil ise kurtarılamayarak feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Enkaz çalışmaları sırasında Nurettin Çil'in cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Alime Çil ambulansla hastaneye kaldırılırken, Nurettin Çil'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

İtfaiye ve olay yeri ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Sarıyer'de gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Sarıyer'de gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı

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