Sarıyer'de intihar girişimine özel harekatla müdahale

Kız arkadaşıyla kavga eden 28 yaşındaki E.B. arabasıyla Ayazağa Mahallesinde yanında getirdiği silahla havaya ateş açıp intihar edeceğini söyledi.

Bunu duyan çevredekiler durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem aldı. E.B. ikna edilemeyince olay yerine müzakereci ve çok sayıda özel harekat polisleri sevk edildi.

Olay yerine gelen özel harekat polisleri çevrede önlem aldı. Olay yerine gelen müzakereci de şahsı ikna etmeye çalıştı. . E.B.’nin yakınları durumu öğrenince hemen olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları E.B.’yi telefonla arayarak ikna etmeye çalıştı. Müzakerecinin yaklaşık 3 saatlik çalışmaların ardından şahıs ikna edildi.

İkna edilen E.B. elindeki silahı arabada bırakıp polis ekiplerine teslim oldu. E.B. daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.