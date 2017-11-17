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Sarıyer'de kamyonet hırsızı ile polis arasında çatışma çıktı

Ataşehir'den çalınan bir kamyonetin Sarıyer'de olduğu tespit edildi. Polis, hırsızı iki bacağından vurarak yakalayabildi.

17.11.2017 - 10:28
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İstanbul Ataşehir ilçesinde çalınan bir kamyonetin Sarıyer'de tespit edilmesi üzerine polis harekete geçti. Polis, araçtaki şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu. Ancak şüpheli kişi, polise ateş açarak kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

Sarıyer'de kamyonet hırsızı ile polis arasında çatışma çıktı

İKİ BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Şüphelinin kamyoneti bir ara sokakta bırakıp kaçtığının belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Özel harekat polisi de operasyona dahil oldu. Polis çevrede didik didik arama yaptı. Şüphelinin bir apartmanın bahçesinde tespit edilmesi üzerine polisler buraya doğru koştu.

Bahçede saklanan şüpheli kişi bacağından vurularak yakalandı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Sarıyer'de kamyonet hırsızı ile polis arasında çatışma çıktı

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