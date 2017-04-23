Sarıyer'de otomobil ormanlık alana düştü: 1 yaralı

Olay Sarıyer, Büyükdere Caddesi, Maslak İstikameti'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İlker Aytaç yönetimindeki 34 THV 56 plakalı ticari taksi, Maslak istikametinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

MERDİVEN YARDIMIYLA SÜRÜCÜYE ULAŞILDI

Yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra demir çitleri de deviren otomobil 5 metre yükseklikten ormanlık alana düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri merdiven yardımıyla ormanlık alana inerek otomobil içerisindeki sürücüye ulaştı.

Ormanlık alandan çıkartılan sürücü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

















