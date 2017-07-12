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Sarıyer’de sahipsiz at kanala düştü

Sarıyer’de başıboş at, bir metrelik bahçe duvarından atık su kanalına yuvarlandı.

12.07.2017 - 14:43
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Başıboş bırakılan at, yolda yürürken duvardan su kanalına düştü.

İtfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkarılan ve yola bırakılan at, ayağa kalkamayarak yeniden su kanalına düştü. Atı kurtarmak için yoldan geçen vatandaşlar seferber oldu. Atık su kanalından çıkarılan at, dört saatlik çalışma sonrası İBB ekipleri tarafından Kısırkaya Hayvan rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Sarıyer’de sahipsiz at kanala düştü

VATANDAŞLAR ATIN YARDIMINA KOŞTU

Yaralar içerisindeki at, yoldan geçen araçlardan ürkerek yeniden yol kenarındaki  su kanalına düştü. Düştüğü yerden kalkamayan ve sürekli kalkmak için çaba harcayan hayvan, başını duvara vurarak zor anlar yaşadı. Güneş altında, havasız kalan hayvana yoldan geçenler yardım etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine yakında işyeri bulunan veteriner hekim Aslı Uğur Tekinel koştu. Hayvanın rahatça nefes almakta güçlük çektiğinin anlaşılması ile yaralı at çevre sakinleri, Sarıyer Belediyesi Zabıta Ekipleri ve gönüllülerin uzun süren çalışması sonucu, su kanalından çıkarıldı. Hayvana yem ve su verildi.

Sarıyer’de sahipsiz at kanala düştü

Sarıyer Maden Mahallesi, Kilyos Yolu üzerinde, boş araziye başıboş bırakılan at, bir metrelik bahçe duvarından aşağıya yuvarlandı. Bahçe duvarının demirleri ile su kanalı arasında sıkışan atı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, atı sıkıştığı yerden  kurtardı. Atın ayağa kalkamadığını fark edince, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimine haber verdikten sonra olay yerinden ayrıldılar.

YAKLAŞIK 30 LİTRE SU İÇTİ

Yaralı ata, saatlerce yardım eden, veteriner hekim Aslı Uğur Tekinel;  “Benim kliniğim yakın. Bize haber verilince hemen geldik. Kanala düşmüştü. Bütün  organların ağırlığı kalbe ve ciğerlere baskı yaptığı için durumu riskliydi. Halatla çekerek, düzelttik. Şu anda durumu normal. Yemek yemeye başladı. Yaklaşık 30 litre su içti. Günlerdir aç- susuz kalmış. Burada bir yerde yaşıyormuş. Genel durumunun kötü ve hasta olduğunu düşünüyorum. Zaten demirleri kıra kıra yere düşmüş. Gövdesinde yüzeysel sıyrık var. Bacaklarında kırık olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

Sarıyer’de sahipsiz at kanala düştü

Yaralı atı görerek yetkililerden yardım isteyen Özkan Gürpınar ise; “At bir metrelik bahçe duvarından düşmüş. Düştükten sonra biz gördük. Kendimiz ilkyardım müdahalesini yaptık. Belediyeyi aradık. Ama kimse gelmedi. Üç saattir burada bekliyoruz. İtfaiye ekipleri, demirleri kestiler. Sonra yetkilileri aradılar. At demirlerin altında kalmıştı.” dedi.

Yaralı at, yaklaşık dört saat sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri tarafından araca bindirilerek, Kısıkkaya’daki hayvan rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Sarıyer’de sahipsiz at kanala düştü

Sarıyer’de sahipsiz at kanala düştü

Sarıyer’de sahipsiz at kanala düştü

Sarıyer’de sahipsiz at kanala düştü

Sarıyer’de sahipsiz at kanala düştü

Sarıyer’de sahipsiz at kanala düştü

Sarıyer’de sahipsiz at kanala düştü

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