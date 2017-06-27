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Sarıyer'de silahlı kavga: 2 yaralı

sabaha karşı bir müzikholde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

27.06.2017 - 07:04
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Huzur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir müzikholde sabah saat 05:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede polis olduğu öğrenilen A. A.'nın silahının ateş alması sonucu S.S. ve H.B. yaralandı.

Müzikhol çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek detaylı inceleme yaptı.

Kavga sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik kamera görüntüsü araştırması yaptı. Olayı gerçekleştiren ve polis olduğu öğrenilen A.A. ile isimleri öğrenilemeyen 4 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak için emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin çıkan kavga sonrası geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenilidi.

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