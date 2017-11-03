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Sarıyer'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Sarıyer'de kuyumcu dükkanı sahibi Hasan Güleç, evinin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı, ağır yaralandı.

03.11.2017 - 09:26
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Sarıyer Merkez Mahallesi, Yeni Mahalle Caddesi, Yürek Yakan sokakta saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda otomobil ile evine gelen Hasan Güleç, aracını garaja park ettikten sonra motosiklette yanına yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

VÜCUDUNA 4 KURŞUN İSABET ETTİ

Olay sonrası bacağına, karnına ve boynuna 4 kurşun isabet eden Güleç kanlar içerisinde yere yığılırken saldırganlar ise olay sonrası kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerini bildirdi.

Ağır şekilde yaralanan Güleç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güleç'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE EVİ KURŞUNLANMIŞ

Öte yandan kuyumcu dükkanı sahibi olduğu belirtilen Güleç'in yaklaşık 2 hafta önce de evinin kurşunlandığı öğrenildi. Olay yerinde ve çevrede delil araştırması yapan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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