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Sarıyer'de silahlı saldırı: 2 ölü

Seyir halindeki otomobilin önün kesen bir araçtaki saldırganların açtığı ateş sonucu, lüks araçtaki Irak uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

29.04.2017 - 23:01
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Maslak Ayazağa Caddesi Levent istikametinde saat 20.15 sıralarında yaşanan olayda, cadde üzerinde seyredeniçinde iki İran uyruklu kişinin bulunduğu 34 RB 9549 plakalı lüks aracın önü bir cip tarafından kesildi. Cipten inen kişi yada kişiler araca ateş açtı.

Araçta bulunan bir İran uyruklu kişi olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan diğeri çevredeki özel bir hastaneye sevk edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sev edildi. Polislerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Öte yandan Kemerburgaz yolu üzerinde ise ateşe verilmiş bir cip bulundu. Saldırganlar içinde bulunduğu cip ise Kemerburgaz yolu üzerinde alev alev yanarken bulundu.

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