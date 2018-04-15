taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
178,62
PETR
72,5700

Sarıyer'de taksi durağını basan eski kahya dehşet saçtı

Maslak'tabir taksi durağındaki taksiciler ile durağın eski kahyası arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi.

DHA | 15.04.2018 - 02:58..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Hadım Koruyolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, taksi durağında çalışanlarla arasında husumet olduğu iddia edilen durağın eski kahyası Ahmet B. akşam saatlerinde durağa geldi.  Durak içinde bir süre sonra tartışma yaşandı. Ahmet B. yanında getirdiği silahı ateşledi. Durakta bulunan Muzaffer K. ve Mehmet T. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.  Dışarıda devam eden arbedeyi gören bir polis memuru ve çevredekiler şüpheliye müdahale ederek, elindeki silahı aldı. Şüpheli Ahmet B. polisler tarafından gözaltına alındı. Yaralılar,  Muzaffer K. ve Mehmet T. yakındaki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Sarıyer'de taksi durağını basan eski kahya dehşet saçtı

"ALLAHA ŞÜKÜR BİZE BİR ŞEY OLMADI"

Öte yandan olay esnasında çevrede bulunan bazı dükkanlar ve araçlar da kurşunların hedefi oldu.  Kurşun isabet eden terzi dükkanının sahibi Recep Yarlıhan, "Nasıl olduğunu ben kendim görmedim. Çocuklar buradaydı, müşteri varmış içeride. Damatla oğlum orada ayakta duruyorlarmış, orada münakaşa edenler kimdi bilmiyorum oradan bir kuşun geliyor işte kimdir bilmiyoruz" diye olayı anlattı.

Sarıyer'de taksi durağını basan eski kahya dehşet saçtı

Terzi dükkanında çalışan bir kişi ise, "İki tane müşteri vardı onlarla ilgilenince birden cam patlayınca panikle kendimizi yere attık, camı deldi. Allaha şükür bize bir şey olmadı" dedi. Aracı kurşunlanan bir kişi ise, "Yatıyorduk evde, kavga var dediler. Geldik baktık aracımız kurşunlanmış. Bir şey bildiğimiz yok polislere söyledik bekle dediler. Bakalım bekliyoruz nereye kadar bekleyeceğiz" dedi.

Sarıyer'de taksi durağını basan eski kahya dehşet saçtı

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Taksi durağında yaşanan olay caddenin karşısında bulunan bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, durak içinde yaşanan tartışma görülüyor. Daha sonra yumruklaşmayla devam eden kavgada durak önünde şüpheli Ahmet B. silahını ateşliyor. Karşı dükkandan çıkan polis memuru ve duraktakiler şüpheliye müdahale ederek, elindeki, silahı alıyor. Ahmet B. daha sonra polisler tarafından gözaltına alınıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Trabzon'da FETÖ operasyonu
FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da rehine krizi kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı
Merkez Osmangazi ilçesinde, pompalı tüfekle 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan, kayınvalidesinin ev sahibini rehin alarak evi ateşe veren şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Kaza yapan tırdan 2 milyon liralık uyuşturucu çıktı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 kişinin öldüğü kazada, tır kupasında piyasa değeri 2 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hasta adamın öldükten 3 ay sonra cesedi bulundu
Adana'da arkadaşlarının 3 aydır hastanede tedavi gördüğünü sandığı 70 yaşındaki astım hastası Yüksel Efe'nin cesedi evde çürümüş olarak bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

53
Manchester City, lige başkentte galibiyetle döndü

Manchester City, lige başkentte galibiyetle döndü

1
Sterling, İlkay Gündoğan'ın elini öptü

Sterling, İlkay Gündoğan'ın elini öptü

4
Eski makam aracı, öğrencilere eğitim materyali oldu

Eski makam aracı, öğrencilere eğitim materyali oldu

3
Köylüler tarla sınırlarını kaldırıp güç birliği yaptı

Köylüler tarla sınırlarını kaldırıp güç birliği yaptı

4
Trabzon'da FETÖ operasyonu

Trabzon'da FETÖ operasyonu

3
Kadıköy'de 4 katlı apartmanda yangın

Kadıköy'de 4 katlı apartmanda yangın

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM