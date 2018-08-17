Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da devam eden terör operasyonunda şehit olan 4 asker memleketlerine gönderildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikten yararlanmak için ilk 2 haftada 340 bin kişi başvurduğunu duyurdu.

Bedelli askerlik için 340 bin kişi başvurdu

Viktor Lustig, Eyfel Kulesi’ni tam iki kere satmayı başarmış büyük bir dolandırıcıydı. Kendisini hükümet görevlisi olarak tanıtarak kurbanlarının içinden en saf olanını seçiyordu.

Müzede, fotoğrafçının eserleri, notları, kişisel eşyaları, fotoğraf makineleri, basın kartları ve koleksiyonları ücretsiz olarak sergilenecek.

CHP Genel Başkanlığına geldiği 2010 yılından bu yana kurultaylar hariç hiçbir seçimi kazanamayan Kılıçdaroğlu 'kazanamıyorsanız, ortaya çıkmanızın mantığı yok' dedi.

1 Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası Çin'de ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatına çalışan 30 muhbirin infaz edildiği ileri sürüldü.

2 Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklaması, bir kısım Arap medyasında tepkilere neden oldu.

3 Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı kabine toplantısının, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ettiği dua ile başlaması dikkati çekti.

4 Başakşehir Avrupa'ya veda etti Avrupa Ligi ön eleme turu rövanşında Burnley'e yenilen temsilcimiz Başakşehir elendi.

5 Emniyet Müdürü: FETÖ'cülerde intihar eğilimi artacak Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, FETÖ'cülerin sosyal medyada dolar üzerinden yaptıkları algı operasyonuna, kendi sosyal medya hesabından karşılık verdi.

6 Oğlu tarafından evden atılan kadın denize atladı Kocaeli'de oğlunun kendisini evden kovaladığını iddia eden 80 yaşındaki kadın, denize atlayarak intihara kalkıştı.