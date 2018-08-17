Sarıyer'deki operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, çok sayıda sivil ekip katıldı.
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğünde şafak vakti toplanan ekipler konvoylar halinde adreslere doğru yola çıktı.
EKMEĞİN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Çayırbaşı Mahallesine gelen ekipler operasyon yapılacak adresleri ablukaya aldı. Eşzamanlı olarak 5 adrese girildi. Açılmayan kapılar koçbaşı yardımıyla kırıldı. Adreslerde ve yakınlarında arama yapan ekipler ekmek, çocuk bezi ve futbol topu içinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.
Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu ViDEO
Uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen 27 kişi gözaltına alındı.
ÖLÜM PATRONİÇESİ SAİDE'NİN ADAMLARI
Geçtiğimiz aylarda aynı mahalleye operasyon düzenlenip "ölüm patroniçesi" lakaplı Saide D. İsimli kadın gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Bugün düzenlenen operasyon ile Saide D.’nin talimatıyla uyuşturucu madde satışı yapan kişilere olduğu öğrenildi.