taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7811
Euro
6.6088
Altın
1174.8485
Borsa
87143.21

Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Çayırbaşı Mahallesinde 5 adrese şafak operasyonu düzenledi.

İHA | 17.08.2018 - 09:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber

ölüm

Sarıyer'deki operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, çok sayıda sivil ekip katıldı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğünde şafak vakti toplanan ekipler konvoylar halinde adreslere doğru yola çıktı.

EKMEĞİN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Çayırbaşı Mahallesine gelen ekipler operasyon yapılacak adresleri ablukaya aldı. Eşzamanlı olarak 5 adrese girildi.  Açılmayan kapılar koçbaşı yardımıyla kırıldı. Adreslerde ve yakınlarında arama yapan ekipler ekmek, çocuk bezi ve futbol topu içinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu ViDEO

Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen 27 kişi gözaltına alındı.

ÖLÜM PATRONİÇESİ SAİDE'NİN ADAMLARI

Geçtiğimiz aylarda aynı mahalleye operasyon düzenlenip "ölüm patroniçesi" lakaplı Saide D. İsimli kadın gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Bugün düzenlenen operasyon ile Saide D.’nin talimatıyla uyuşturucu madde satışı yapan kişilere olduğu öğrenildi.

Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

82
Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

143
Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

102
Başakşehir Avrupa'ya veda etti

Başakşehir Avrupa'ya veda etti

48
Emniyet Müdürü: FETÖ'cülerde intihar eğilimi artacak

Emniyet Müdürü: FETÖ'cülerde intihar eğilimi artacak

10
Oğlu tarafından evden atılan kadın denize atladı

Oğlu tarafından evden atılan kadın denize atladı

43
ABD'yle kriz çıktı, dolar arttı CHP hala kendi derdinde

ABD'yle kriz çıktı, dolar arttı CHP hala kendi derdinde

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM