1 Katalonya krizinin maliyeti bir milyar avro İspanya Dışişleri Bakanı Luis de Guindos, yasa dışı bağımsızlık referandumu ile ortaya çıkan Katalonya krizinin ülkeye maliyetinin bir milyar avro olduğunu söyledi.

2 Trump'tan İran mesajı: Değişim zamanı geldi Abd Başkanı Donald Trump'tan hükümet karşıtı eylemlerin sürdüğü İran hakkında yeni bir açıklama geldi. Trump, Twitter mesajında 'Değişim zamanı!' ifadesini kullandı.

3 Sarıyer'de yan bakma kavgası: 1 ölü Sarıyer'de bir börekçide başlayan yan bakma tartışması cinayetle son buldu.

4 İngiltere'de otopark yangını: 1400 araç zarar gördü İngiltere’nin Liverpool kentindeki çok katlı bir otoparkta çıkan yangında bin 400 araç zarar görürken ölen ya da yaralanan olmadı.

5 Başbakan Yıldırım ilkokul öğretmeninin cenazesinde İlkokul öğretmeni Galip Kumbar'ın cenazesi, Başbakan Yıldırım'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

6 Suudi Arabistan'da KDV dönemi başladı Ülkede; "ulaşım, eğitim, sağlık, konaklama, ve bankacılık işlemleri" gibi birçok alanda yüzde 5 KDV uygulamasına başlandı.