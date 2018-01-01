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Sarıyer'de yan bakma kavgası: 1 ölü

Sarıyer'de bir börekçide başlayan yan bakma tartışması cinayetle son buldu.

DHA | 01.01.2018 - 17:20..
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Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde bir börek salonunda iki grup arasında yan bakma sebebiyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından börekçiden ayrılan şüpheliler, yakınlarda bulunan bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı.

BENZİN İSTASYONUNDA ÖLDÜRDÜ

Şüpheliler burada da tekrar tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sercan B. tabancayla Kemal Özderya'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Özderya benzin istasyonunda hayatını kaybetti.

Sarıyer'de yan bakma kavgası: 1 ölü

KISA SÜREDE YAKALANDI

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak şüpheli Sercan B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Sercan B.'nin Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

Sarıyer'de yan bakma kavgası: 1 ölü

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