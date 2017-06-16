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Sarıyer'deki anne cinayetinde 24 yıl hapis istemi

Annesini boğarak öldüren Aslı Sönmezler'in cezai ehliyetinin tam olduğu gerekçesiyle 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

16.06.2017 - 15:30
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İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aslı Sönmezler ile taraf avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

REDDİ HAKİM TALEBİ

Duruşmada, daha önce alınan ara karar gereği sanık avukatının reddi hakim talebinin İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği ve mahkemenin bu talebin reddine karar verdiği belirtildi.

Sarıyer'deki anne cinayetinde 24 yıl hapis istemi

HATIRA DEFTERİNDE ŞİDDET İTİRAFI

Müdahil avukatlarından avukat Handan Bakbak, "Dosya tamamlanmıştır. Sanık suçunu algı ve idrak içinde bilerek, isteyerek işlemiştir. Hatta planlayarak işlemiştir. Perdeler açılmamış kapı kilitleri değiştirilmiştir. Sanığın hatıra defterinde annesine uyguladığı şiddetin itirafı da vardır. Sanığın gerektiği şekilde cezalandırılmasını talep ederiz." dedi.

SÜREKLİ KAVGA EDİYORLARDI

Esasa ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gürsel Akpınar ise, hazırladığı mütalaayı mahkemeye sundu. Mütalaada, anne ve babası ayrı olan sanık Aslı Sönmezler'in, Amerika'da resim üzerine üniversite eğitimi gördükten sonra Türkiye'ye dönerek 4 yıl Bodrum'da yaşadığı ve burada takı tasarımı, hediyelik eşya işi ile uğraştığı bilgisi verildi.

Sanığın iki kez hastanede yatarak olmak üzere çeşitli zamanlarda psikolojik tedavi gördüğü ve annesi Belgin Hızal'ın isteği üzerine, olaydan 2 ay önce İstanbul'a gelerek annesi ile birlikte yaşamaya başladığı kaydedilen mütalaada, Sönmezler'in yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle annesiyle sürekle tartışıp kavga ettiği ifade edildi.

ÖLDÜRDÜLTEN SONRA DUŞ ALDI

Mütalaada, sanık Sönmezler ile annesinin 25 Mayıs 2015 gecesi, "eve geç ve alkollü gelme" meselesi nedeniyle tartıştıkları, o gece gergin bir şekilde yattıkları ve 26 Mayıs sabahı bağırması üzerine sanık Sönmezler'in annesini yere yatırarak boynundan tutup sıktığı, kafasını yere vurmak suretiyle boğarak öldürdüğü belirtilerek, Sönmezler’in annesini öldürdükten sonra biraz rahatladığı, duş almasının ardından 155 polis imdat hattını arayarak olayı bildirdiği, jandarma görevlileri olay yerine geldiğinden sanığın kendilerini beklediği ve maktulün evin mutfağından ölü halde yüz üstü uzanmış bir şekilde olduğunun görüldüğü de dile getirildi.

Sarıyer'deki anne cinayetinde 24 yıl hapis istemi

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Sanık beyanı ve eski Adli Tıp Kurumu raporlarına da yer verilen mütalaada, Adli Tıp Kurumu'nun 27 Aralık 2015 tarihli raporunda, "sanığın bipolar akfektif bozukluk rahatsızlığı bulunduğunun", 10 Şubat 2016 tarihli raporda ise, "sanığın işlediği suç nedeniyle ceza ehliyetine haiz olmadığının" belirtildiği kaydedilen mütalaada, Adli Tıp Kurumunun, mahkeme isteği üzerine düzenlediği 20 Nisan 2017 tarihli raporda ise, "sanığın işlediği öldürme suçuna karşı ceza sorumluluğunun tam olduğunun" oy birliği ile saptandığı anlatıldı.

Sanığın savunmasını ceza ehliyetinin olmadığı esasına ilişkin kurup sürdürdüğüne dikkat çekilen mütalaada, Maktulden kaynaklanan haksız tahrik oluşturan davranışların ancak dikkatli bir gözle bakıldığında sanığın ifadelerinin satır aralarında yakalandığı, miras durumunu da etkileme özelliği taşıyan bu savunma nedeniyle tahrik etkisinin açıkça vurgulanmadığı ve geçiştirildiği, bu hususun dikkate alınmamasının hakkaniyet ile bağdaşmayacağı, böylece psikolojik sorunları olan duruşma esnasında elleri titrediği gözlenen bu bakımdan tahammül eşiği düşük olan sanığın gece bağırması nedeniyle kavga ettiği maktule annesini yine bağırması yüzünden sabah da kavga etmesinin verdiği haksız tahrikin etkisi altında boğarak öldürdüğü anlaşılmıştır." denildi.

24 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mütalaada, Aslı Sönmezler'in, "haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında üst ve alt soydan yakınını kasten öldürme suçundan" 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık avukatı, mütalaaya katılmadığını belirterek, adlı tıp kurumunda yeni bir rapor alınması talebinde bulundu.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanı Sönmezler’in kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller ve adli kontrolün yetersiz kalacak olması gerekçeleriyle tutukluluğunun devamına karar verdi.

Sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı diyeceklerini hazırlamaları için süre veren heyet duruşmayı 17 Temmuz’a erteledi.

ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYINCA RAHATLADIM

Aslı Sönmezler, annesinin boğazını sıktığını öldüğünü anlayınca rahatladığını söylemişti.

İDDİANAMEDE CEZA İSTENMEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Sarıyer Uskumruköy'de, 26 Aralık 2015 tarihinde sanık Aslı Sönmezler'in annesini boğarak öldürdükten sonra 155'i arayarak polise teslim olduğu, olay yerine giden jandarmanın Sönmezler'i kendilerini beklerken, annesi Belgin Hızal'ı da mutfakta yüzüstü yerde yatar vaziyette bulduğu" aktarılıyor.

Şüphelinin akıl hastalığının etkisiyle öz annesini boğarak öldürmüş olabileceğine dikkat çekilen iddianame, "sanığın ceza verilmeyerek tedavi altına alınması" talebiyle mahkemeye sunulmuştu.

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