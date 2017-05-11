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Sarıyer'deki lüks villadan hint keneviri tarlası çıktı

Sarıyer'de ihbar üzerine baskın yapılan 3 katlı lüks villada kenevir yetiştirildiği ortaya çıktı.

11.05.2017 - 09:37
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kenevir

Sarıyer Kilyos'ta bulunan ve camları branda ile kapatılan 3 katlı villadan yoğun koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri jandarmaya ihbarda bulundu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzere villaya operasyon düzenledi.

İçeriye giren jandarma ekipleri villanın adeta hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğünü gördü. Villada çok sayıda hint keneviri ile yetiştirilmesinde kullanılan düzenek ele geçirildi.

KUBAR ESRAR VE KENEVİRLER ELE GEÇİRİLDİ

Baskında 20.6 gr kubar esrar, 31 kök kenevir, 0.8 gr tohum, 6.835 gr kurutulmuş esrar, 2 sarma paketi, 3 öğütücü, 120x240 ebatlarında 3 adet siyah renkli sera olarak kullanılan çadır ve bu çadırlara ait 3 reflektör, 2 balast, 3 karbon filtresi, nem cihazı, nemlendirme motoru, 2 havalandırma motoru, 2 projektör, klima, nem ölçerler ile tohumdan fide yetiştirmek amacıyla yapılan düzenek ele geçirildi.

EVDEN BULUNAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Baskında, evde bulunan ve kenevirlerin yetiştirilmesinden sorumlu olduğu değerlendirilen O.K. gözaltına alındı. O.K. adliyeye sevkedildi

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