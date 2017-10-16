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Sarıyer'in keskin virajında kamyonet kazası

İstanbul'un Sarıyer İlçesi'nde virajı alamayıp kaza yapan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

16.10.2017 - 15:10
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Kaza saat 12:00 sıralarında İstanbul'un Sarıyer semtinin  Zekeriyaköy Caddesi'nde meydana geldi. Bahçeköy orman yolundan Zekeriyaköy istikametine giden ve inşaat yalıtım malzemesi taşıyan kamyonetin sürücüsü Kadir Sezek (46) keskin virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaymonet orta refüje girdi.

Ön kısmı hurdaya dönen kamyonetin içinde sıkışarak yaralanan Kadir Sezek'in yardımına ilk olarak diğer sürücüler koştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri Sezek'i sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Sezek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'in keskin virajında kamyonet kazası

"BURADA DEVAMLI KAZA OLUYOR"

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza yapan kamyonet vinç yardımı ile çıkarıldı. Yoldan geçen kamyonet sürücüsü Tahsin Danışmaz, "Burada devamlı kaza oluyor. Daha önceden de çok oldu. Önlem alınması gerekiyor, viraja süratli giriyorlar." diye konuştu.

Sarıyer'in keskin virajında kamyonet kazası

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