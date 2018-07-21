taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.082
USD
4,7910
EURO
5,6122
ALTIN
189,89
PETR
72,9900

Şarj cihazı içinde uyuşturucu ele geçirildi

Van'da Jandarma ekiplerinin başlattığı uyuşturucu operasyonunda 3,5 gram kubar yakalandı.

İHA | 21.07.2018 - 03:18..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şarj cihazı içinde uyuşturucu ele geçirdi.

Şarj cihazı içinde uyuşturucu ele geçirildi


GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Van-Erciş karayolu Ünseli Mahallesi girişinde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında yapılan uygulamada durdurulan 59 EH 252 plakalı yolcu otobüsünde seyahat eden M.Ö. isimli şahsın valizine 'İbre' adlı uyuşturucu arama köpeği tepki verdi.

Yapılan arama sonucunda cep telefonu şarj aleti içerisine gizlenmiş vaziyette 3.50 gram kubar esrar bulundu. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. M.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şarj cihazı içinde uyuşturucu ele geçirildi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir

Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir

23
Rizeliden devasa altıpatlar silah

Rizeliden devasa altıpatlar silah

68
15 dakika önce satın aldığı araç, alev alev yandı

15 dakika önce satın aldığı araç, alev alev yandı

24
5 bakanlık için yardımcı atamaları yapıldı

5 bakanlık için yardımcı atamaları yapıldı

7
Fenerbahçe formaları internet sayacında

Fenerbahçe formaları internet sayacında

7
Adana'da eve giren sapık yaşlı kadını taciz etti

Adana'da eve giren sapık yaşlı kadını taciz etti

18
İngiltere'de patatesini yedi diye martıyı öldürdü

İngiltere'de patatesini yedi diye martıyı öldürdü

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM