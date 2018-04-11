Şarkıcı Bergen'in katili cinsel istismardan tutuklandı

Şarkıcı Bergen'i 29 yıl önce öldüren eski eşi Halis S., Adana'nın Kozan ilçesinde 4 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kozan'da 4 erkek çocuğun kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söylediği 71 yaşındaki Halis S., polis ekiplerince gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen şüpheli Halis S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan Halis S., burada da ifadesini tekrarladı.
Mahkeme, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Tutuklanan Halis S.'nin 1989 yılında şarkıcı Bergen'i öldüren eski eşi olduğu öğrenildi. Bergen'i öldürmekten cezaevine konulan Halis S., bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.