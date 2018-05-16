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Şarkıcı Hatice'den Hadise'ye: 5 TL vereyim sus

Hadise'nin Serhat Akın'a 1 TL'lik dava açtığını öğrenen şarkıcı Hatice, '1 lira için mi çıkardın, ben sana 5 lira vereyim de sus' dedi.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 12:51..
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Hadise ve eski futbolcu Serhat Akın arasındaki polemik mahkeme salonunda son bulacak.

1 TL'LİK DAVA AÇMIŞTI

Bu kavgaya uzun zamandır magazin sayfalarında görmediğimiz şarkıcı Hatice de gündeme gelmek için dahil oldu. Hadise'nin kadınlara örnek olsun diyerek eski Serhat Akın'a 1 TL'lik dava açtığını duyan Hatice, konuya tepkisiz kalamadığını söyledi.

"YARGIYI OYALAMA HADİSE" DEDİ

Hatice haber karşısında şunları söyledi: "Bu bana eski Türk filminden bir repliği hatırlattı. Rahmetli Kemal Sunal'ın 'Garip' adlı filminden minik bir kız şöyle söylüyordu; 'mahkemede bu kadar yargarayı 1 lira için mi çıkardın, ben 5 lira vereyim de sus.' O hesap..."

KAVGANIN GEÇMİŞİ

Serhat Akın, YouTube’da Hadise için ''İlk tanıdığımda saçlarını küt kestirmişti. Çirkindi, beğenmedim. Sonradan Arap atı gibi açıldı'' demişti. Hadise bu sözlere ''Uzaktan adamsın, adamlıktan uzaksın'' cevabını vermişti. Serhat Akın daha da ileri gitmişti. Hadise ile tanıştıkları fotoğrafı bulup Instagram’da paylaşmış, altına da ''Haksız mıyım yani?'' diye yazmıştı.

Şarkıcı Hatice'den Hadise'ye: 5 TL vereyim sus

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