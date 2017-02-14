taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.706
USD
3,6500
EURO
3,8759
ALTIN
144,63
PETR
55,9300

Şarkıcı Sıla trafik kazası geçirdi

TEM otoyolun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun aralarında bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı.

14.02.2017 - 16:49
  1. Haberler
  2. Magazin

TEM otoyolundan Ankara yönüne giden İsmail Serkan Güney idaresindeki 34 ZG 1593 plakalı cip, Yeşilyayla mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Kazada, araç içerisinde bulunan şarkıcı Sıla Gençoğlu ile Hande Kızıl ve Büşra Sarıkaya yaralandı, sürücü Güney ise kazadan yara almadan kurtuldu.

SILA HAFİF YARALANDI

Hafif yaralanan Gençoğlu ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı.

Diğer yaralılar Kızıl ve Sarıkaya ise Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ivanka Trump'ın Trudeau hayranlığı

Ivanka Trump'ın Trudeau hayranlığı

69
Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

595
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

100
Galatasaray Igor Tudor ile anlaştı

Galatasaray Igor Tudor ile anlaştı

91
Savcılık: Reina saldırısının planlayıcısı yakalandı

Savcılık: Reina saldırısının planlayıcısı yakalandı

15
Başörtülü kıza saldıran kişi tutuklandı

Başörtülü kıza saldıran kişi tutuklandı

374
El Bab'a gönderilen SAT komandolarının görüntüleri

El Bab'a gönderilen SAT komandolarının görüntüleri

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM