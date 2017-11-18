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Şarkıcı Teoman alkolü bırakmak için tedavi görüyor

Ünlü şarkıcı Teoman, alkolü bırakmak için annesine söz verdi.

18.11.2017 - 09:25
  1. Haberler
  2. Magazin

Alkolle başı dertte olan 50 yaşındaki Teoman, Nişantaşı’ndaki bir merkezden yardım almaya başladı.

Şarkıcı Teoman alkolü bırakmak için tedavi görüyor

ANNESİNE VERDİĞİ SÖZÜ KISA BİR SÜRE TUTABİLMİŞTİ

Zaman zaman merkeze giden Teoman’a içkiyi bırakma yolları anlatıyor. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Rockçı Teoman, yıllar önce annesi Şaziment Hanım’a, ‘Alkolü bırakacağım’ demiş ama sözünü kısa bir süre tutabilmişti.

Şarkıcı Teoman alkolü bırakmak için tedavi görüyor

YARDIM ALIYOR

Son günlerde alkolün dozunu tekrar artırınca annesinden son bir uyarı almış. Teoman annesine tekrar söz vermiş. Nişantaşı’ndaki Bağımlılık Tanı ve Tedavi Merkezi’nde yardım almaya başlamış.

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