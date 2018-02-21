Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kedi, köpek, güvercin gibi hayvanların aniden ortadan kaybolması çevre sakinlerini huzursuz ederken olayın şüphelisi ölü olarak ele geçirildi.

BÜYÜYÜNCE SOKAĞA BIRAKILDI

Şarköy'ün Sesi Gazetesi adlı Facebook sayfasında paylaşılan videodan boyunun 3 metre 20 santim olduğu öğrenilen yılanın yazlıkçılar tarafından getirildiği, büyüdüğünde de sokağa bırakıldığı öğrenildi.

BAKAMAYACAĞINIZ HAYVANLARI SAHİPLENMEYİN

Hayvan bakımı üstlenilmesinde hoyrat davranan insanlar nedeniyle; kedi, köpek ve güvercinler yılana yem olurken yılan da bir kartala yem oldu. Şarköy- Gelibolu-Yeniköy yolu Killik mevkiinde yol ortasında ölü bulunan yılanın, büyükçe bir takım şeyleri henüz sindirmemiş olduğu görüldü. Yılanı bulan çevre sakinlerinin piton ya da anakonda dediği yılanın, boa yılanı olduğu tahmin ediliyor.

Şarköy'de 3 metre 20 santimlik yılan bulundu ViDEO