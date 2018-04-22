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Şarköy'de Atatürk büstüne çirkin saldırı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kullanılmayan öğretmenevi bahçesinde bulunan Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişiler tarafından gözleri kırmızı boya ile boyanarak tahrip edildi.

DHA | 22.04.2018 - 14:02..
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Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi'nde 150 kapasiteli öğretmenevi, 2013 yılında zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı.

O tarihten bu yana atıl durumda bulunan binanın bahçesinde bulunan Atatürk büstü, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Şarköy'de Atatürk büstüne çirkin saldırı

İNCELEME BAŞLATILDI

Atatürk'ün gözleri kırmızı renge boyanarak tahrip edildi, kaidede bulunan Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılığı simgeleyen kitapçıklar ise kırıldı.

Şarköy Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.


Şarköy'de Atatürk büstüne çirkin saldırı



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