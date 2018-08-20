Sarkozy eşiyle birlikte Bodrum'da tatil yaptı

Eski Fransa cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ile dünyaca ünlü şarkıcı eşi Carla Bruni, tatil yapmak için Türkiye'yi seçti.

Sarkozy Türkiye'ye karşı olumsuz tavırlarıyla bilinse de her yıl Ege kıyılarına gelerek yazın keyfini çıkarıyor. Bu yıl da adresini değiştirmeyerek Bodrum'a geldi ve Demirci Koyu'ndaki bir otelde kaldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Habertürk muhabiri Hakan Yağcı'nın haberine göre, Sarkozy tatilini yoğun güvenlik önlemleri altında geçirdi.

Akşam saatlerinde eşi ve aile dostlarıyla Torba açığında demirli bulunan Blue Scorpion isimli 35 metrelik lüks bir teknede vakit geçiren Sarkozy'nın oldukça keyifli olduğu görülürken, tanınmamak için gözlük ve şapka takması dikkatlerden kaçmadı. Çiftin mavi tura da çıkacağı öğrenildi.

"MUHTEŞEM TÜRKİYE"

Ayrıca Carla Bruni sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak altına "Hepinize iyi tatiller... Akdeniz kıyısında dinlenme ve kitap okuma keyfi... Muhteşem Türkiye" yazarak Türk bayrağıyla kalp koydu.