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Sarkozy gözaltına alınmasına isyan etti

Fransa'nın usulsüz bağış suçlamasıyla gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy isnat edilen suçlamalara ilişkin isyan etti.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 10:27..
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Hakkında, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği gerekçesiyle soruşturma açılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, polis sorgusunda 'bu karalamaların, hayatını cehenneme çevirdiğini' söyledi.

Sarkozy gözaltına alınmasına isyan etti

"HAYATIMI CEHENNEME ÇEVİRDİ"

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2 günlük gözaltı süresinde verdiği ifadeler ortaya çıktı. Sarkozy "Bu karalamalar 11 Mart 2011'den bu yana hayatımı cehenneme çevirdi" dedi.

O tarihten bu yana 'istikrarsızlaştırma kampanyasının kurbanı olduğunu' söyleyen Sarkozy, kendisine yöneltilen iddialara destekleyecek yeterli somut kanıt olmadığını vurguladı: "Kaddafi, oğlu, yeğeni, kuzeni, sözcüsü ve eski başbakanın açıklamaları yüzünden, hiç somut kanıt olmadığı halde suçlu durumuna düştüm." dedi.

Sarkozy gözaltına alınmasına isyan etti

2007 SEÇİM KAMPANYASI İNCELENİYOR

Nicolas Sarkozy'nin 2007 yılında gerçekleştirdiği seçim kampanyasında Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'den aldığı usulsüz bağış ve yolsuzluk nedeniyle takibe alındığı açıklanmıştı.

Sarkozy gözaltına alınmasına isyan etti

Sarozy'nin hakkında daha önce bu iddialar da gündeme gelmiş, 22 milyon euro bağış harcaması yapılabilecek yerde 55 milyonluk harcama faturasının ortaya çıkması, soruşturmalara neden olarak görülüyor.

Sarkozy gözaltına alınmasına isyan etti

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