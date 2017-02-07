taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.045
USD
3,7278
EURO
3,9800
ALTIN
147,43
PETR
55,2400

Sarkozy mahkemeye sevk edildi

Sarkozy'nin 2012'deki seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmesine karar verildiği bildirildi.

07.02.2017 - 17:53
  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hakkında yürütülen yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edildi.

SAHTE FATURA DÜZENLENMEKTEN SUÇLANIYOR

Geçen yıl şubat ayında aynı suçlamayla hakkında dava açılan Sarkozy, kaybettiği son cumhurbaşkanı seçim kampanyasının finansmanında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy’nin seçim kampanyası masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

Sarkozy mahkemeye sevk edildi

Seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilip Sarkozy’nin seçim kampanyasında yasal sınır olan 22,5 milyon avronun üzerine çıkılmamasının sağlandığı ileri sürülüyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Türk, Bahçeli'ye minnettar

Ahmet Türk, Bahçeli'ye minnettar

89
Derbi sonrası 4 isim PFDK'ya sevk edildi

Derbi sonrası 4 isim PFDK'ya sevk edildi

41
Polise yumruk atan sürücüye vatandaşlardan linç girişimi

Polise yumruk atan sürücüye vatandaşlardan linç girişimi

190
Rüzgar Çetin'in kavga davası

Rüzgar Çetin'in kavga davası

133
Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

138
Madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi gerçekleri

Madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi gerçekleri

217
YPG'nin öldürülen yabancı teröristleri

YPG'nin öldürülen yabancı teröristleri

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM