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Sarkozy yolsuzluktan yargılanacak

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Kaddafi'den aldığı usulsüz bağış nedeniyle yolsuzluk suçundan yargılanacak.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 17:47..
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Fransa'da eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin hakkında, yolsuzluk ve usulsüz bağış alma suçlarından dava açılacak.

Sarkozy yolsuzluktan yargılanacak

KADDAFİ'DEN ALINAN USULSÜZ BAĞIŞ

Sarkozy'nin aldığı usulsüz para için suçlanmalasına kanıt olarak yaptığı telefon görüşmeleri de sunulacak.

2007 SEÇİM KAMPANYASI İNCELENİYOR

Fransa basını Nicolas Sarkozy'nin 2007 yılında gerçekleştirdiği seçim kampanyasında Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'den aldığı usulsüz bağış ve yolsuzluk nedeniyle takibe alındığını yazdı.

Sarkozy yolsuzluktan yargılanacak

Sarkozy'nin hakkında daha önce bu iddialar da gündeme gelmiş, 22 milyon euro bağış harcaması yapılabilecek yerde 55 milyonluk harcama faturasının ortaya çıkması, soruşturmalara neden olarak görülüyor.

Sarkozy yolsuzluktan yargılanacak

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