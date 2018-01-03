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Sarmal Sergisi yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın açılış sergisi Sarmal, yoğun ilgi nedeniyle 21 Ocak’a kadar uzatıldı.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 16:07..
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İstiklal Caddesi’nde 1964 yılından bu yana faaliyet gösteren Yapı Kredi Kültür Sanat binası, Eylül 2017’de 4 yıl süren yenileme çalışmalarından sonra tamamı Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan oluşan bir sergiyle açıldı.

Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez’in üstlendiği “Sarmal” sergisi, Yapı Kredi’nin koruyucu koleksiyonerlik anlayışını ve kültür sanat birikimini yansıtıyor. Tamamı Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan oluşan sergide toplam 403 parça; sikke, heykel, resim, fotoğraf, video art gibi farklı eserlerden oluşuyor.

Sarmal Sergisi yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı

SANATA DAİR...

Karagöz koleksiyonundan antik sikkelere, modern resimden güncel sanata, gölge oyunu figürlerinden Selahattin Giz’in fotoğraflarına geniş bir yelpazede eserlerin yer aldığı “Sarmal”da ilk kez sergilenen eserler de bulunuyor. Bunlardan; ilk Türk kadın ressam Mihri Müşfik’in otoportresi ve 3. Selim’in müzik defteri, kültür sanat sakinleri ile ilk kez buluşuyor. Estergon Kalesi’nin sancağı ve İstiklal Caddesi’nin sesinin üç boyutlu halinin görülebileceği eserler de sergide öne çıkıyor.

Sarmal Sergisi yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı

 

12 başlık altında toplanan ve eski-yeni, geçmiş-gelecek kavramları çerçevesinde tasarlandığı için  “Sarmal” adı konulan sergi, eserlerinin çeşitliliği ve tarihsel dönemlerinin farklılığıyla geniş bir yelpaze sunuyor.

Sarmal Sergisi yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı

Günümüz şairleri ve yazarlarının bu eserlerle iletişim kurarak çağımızın sorunlarını kendi yorumlarıyla tartışmaya açtıkları sergi, bir bakıma kurumun yayıncılık alanındaki çalışmalara da atıfta bulunuyor.

Sarmal Sergisi yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı

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