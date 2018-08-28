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Saros Körfezi’nde dev sinarit balığı yakaladılar

Ege Denizi'nin kuzey kesimindeki Saros Körfezi'nin Büyükevren Köyü Sahili’nde yakalanan 7 aylık bebekten bile büyük olan sinarit balığı görenlerin ilgisini çekti.

İHA | 28.08.2018 - 10:54..
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Büyükevren Sahilinde 26 Ağustos 2018 tarihinde, amatör balıkçılar Cengiz Çelikçi ve Alper Kondural tarafından yakalanan ve avlarının 3. sinariti olan balık 7,8 kilogram geldi.

Saros Körfezi’nde dev sinarit balığı yakaladılar

"BALIK MİKTARINDA ARTIŞ VAR"

7 aylık bebekten büyük olan balık görenleri şaşırttı. Amatör balıkçılar bölgede ki trol ve gırgırların bu sezon gelmemesine değinerek, balık miktarı ve büyüklüklerinde artış olduğunu dile getirdi.

20 DAKİKADA YAKALADILAR

Balığı yakalayan Cengiz Çelikçi, uzun zamandır amatör olarak balıkçılık yaptığını ve bu sezon sinarit gibi balık çeşitlerinin bölgede daha düzenli görüldüğünü söyledi. Büyük sinariti yakalamak için 20 dakika harcadıklarını söyleyen Çelikçi, "Bizim için çok keyifli bir av oldu." dedi.

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