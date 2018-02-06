Sarp Apak baba oluyor

Geçen haziranda Barselona’da evlenen Sarp Apak ve Bengisu Uzunöz, ilk bebek heyecanını yaşamaya başladı. Uzunöz’ün 2.5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çift, açıklamak için erken olduğu düşüncesiyle mutlu haberi sadece aileleri ve yakın dostlarıyla paylaştı. Ancak bu, müjdenin kısa sürede duyulmasını engellemedi.

"YAKINDA PATLATIRIM" DEMİŞTİ

Sarp Apak, kısa süre önce verdiği röportajda “Evlenmek için 35 yıl bekledim. Aradığım insanı buldum, keyfim yerinde. Bir an önce baba olmak istiyorum. Yakında çocuk müjdesini patlatırım” demişti. "