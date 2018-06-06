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Sarp Apak: Gülse benim için milli forma gibi bir şey

“Jet Sosyete” dizisiyle ekrana gelen Sarp Apak, BeMAN dergisine samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 07:56..
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İstanbul’a 2004 yılında İzmir’den geldiğini ve 2005’te “Avrupa Yakası” dizisine katıldığını söyleyen Sarp Apak, Gülse Birsel'in kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

"ESKİDEN ÜNLÜ OLMAK ZORDU"

Apak, “Avrupa Yakası, beni çok çabuk olgunlaştırdı. Tek bir adımımın bile ciddi sonuçlar doğurabileceğini öğrendim. O yüzden gezmeyi, eğlenmeyi, yaşamayı tekrar öğrenmek zorunda kaldım. O zamanlar sosyal medya da akıllı telefonlar da yoktu. Ünlü olmak, daha güçlü ve daha kıymetliydi. O dönemde ünlü olmayı tattım. O dizi bana çok şey kattı.

"GÜLSE BENİM YOLUMU AÇTI"

Gülse ile akraba değiliz, maddi bir bağımız ya da çıkar ilişkimiz yok. Gülse benim şu anda sahip olduğum her şeyin yolunu açan, hayatım boyunca bir telefonuyla her yere gideceğim biri. ‘Bu projede seninle olmak istiyorum’ dediği anda, benim için geriye başka bir şey kalmaz. Beni çağırırsa yeter, benim için milli forma gibi bir şey” dedi.

Sarp Apak: Gülse benim için milli forma gibi bir şey

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