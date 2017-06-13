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Sarp Kuray CHP'ye katıldı

7 yılın ardından 6 ay önce cezaevinden çıkan Sarp Kuray'ın CHP'ye katılmasıyla rozetini Kılıçdaroğlu taktı.

13.06.2017 - 15:35
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Sarp Kuray CHP'ye katıldı

CHP Grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasına başlamadan önce Dev-Genç kurucularından Sarp Kuray, kürsüye gelerek CHP'ye katıldı.

ROZETİNİ KILIÇDAROĞLU TAKTI

Sarp Kuray ve devrimci arkadaşlarının rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Sarp Kuray CHP'ye katıldı

7 YILDIR HAPİSTEYDİ

7 yıl 8 aydır hapiste olan Sarp Kuray 6 ay önce Edirne F Tipi’nden tahliye olmuştu.

"DİNİ ISKALADIĞIMIZ İÇİN YENİLDİK"

Kuray daha önce de ceazevinde Star yazarı Mustafa Kartoğlu'na konuşmuş Türk devrimci sol hareketleriyle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapmıştı:

"1970’lerde Maoculuğun gelişiyle bu toprağın geleneğiyle bağlarımız koptu. Kendimizi Mao ile ifade etme yanlışına düştük. Çok çok Che ile... Türk devrimciliğinin sorunu budur. Bu toprağın konuları güme gitti hep... Biz dini ıskaladığımız için yenildik. Hem 12 Mart’ta, hem sonra…"

Sarp Kuray CHP'ye katıldı

Sarp Kuray CHP'ye katıldı

Sarp Kuray CHP'ye katıldı

Sarp Kuray CHP'ye katıldı

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