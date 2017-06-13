Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy ayrıldı

Sarp Levendoğlu ve uğruna üç yıllık eşi Birce Akalay’dan boşandığı yasak aşkı Derya Şensoy’un aşkları sona erdi. İddiaya göre, Bodrum’da arkadaşlarının yanına gidip tatil yapmak isteyen Şensoy’a sevgilisi izin vermedi.

SARP'I BIRAKTI BODRUM'A GİTTİ

Bunun üzerine kavga eden çift, ilişkilerini bitirme kararı aldı. Şensoy ayrılığın ardından soluğu Bodrum’daki arkadaşlarının yanında aldı.

Beraberliklerini ilk başlarda inkar eden ikili, Fenerbahçe’nin Sinan Erdem spor Salonu’ndaki Final Four mücadelesini birlikte izlemiş ve ilk kez objektiflere takılarak aşkları belgelenmişti.